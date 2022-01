Mint : les BSA de l'ORNANE 2017 sont caducs

(Boursier.com) — Mint (ex-Budget Telecom) indique que les bons de souscription d'actions non exercés à l'issue de la journée de bourse du 28 décembre 2021, dans le cadre de l'émission d'ORNANE, sont devenus caducs et ont perdu toute valeur. A l'issue de la période d'exercice des BSA, qui a expiré le 28 décembre, après bourse, 1.251.924 BSA sur les 3.984.251 BSA émis et attribués ont été exercés, soit un taux d'exercice de 31%. Ils représentent une émission de 208.654 actions nouvelles de la société, et une augmentation du capital social d'un montant global (prime d'émission incluse) de 1.414.674,12 euros.

Mint rappelle avoir mis en place un financement par l'émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (ORNANE) assorties de bons de souscription d'actions (BSA). Cette émission avait vocation à permettre à la société d'accélérer le déploiement de sa nouvelle offre de services énergétiques "Mint Energie" associant la fourniture d'une électricité 100% renouvelable à une application mobile de suivi en temps réel de la consommation.