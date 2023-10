Mint : Le résultat net du semestre ressort à 15,2 ME

(Boursier.com) — La société Mint, fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie son chiffre d'affaires et ses résultats semestriels 2023. Le chiffre d'affaires semestriel 2023 ressort à 55 ME (hors toutes taxes), contre 81,9 ME HTT au 1er semestre 2022, en baisse sensible de 33% après le départ d'un nombre important de clients en 2022 en lien avec la crise historique des marchés de l'énergie.

Dans un contexte offrant peu de visibilité règlementaire, Mint a généré un EBITDA positif et renforcé ses fonds propres. La Société a d'une part poursuivi son activité traditionnelle en fournissant aux consommateurs de l'électricité et du gaz ainsi que des services télécom. Elle a d'autre part procédé à des activités d'achat-vente d'électricité de manière occasionnelle qui ont généré un revenu supplémentaire, permettant d'assurer son développement futur sur un marché en profonde évolution.

Au titre de l'activité historique de fourniture d'électricité aux clients 'BtoC', les ventes du 1er semestre s'élèvent à 22 ME. Pour rappel, les prix d'achat sur les marchés de gros en 2023 se sont maintenus à un niveau élevé par rapport aux niveaux pré-crise avec en regard des TRV gelés dont l'augmentation a été limitée à 15% au 1er février 2023.

Dans ce contexte, au 1er semestre 2023, la marge brute de l'activité de fourniture d'électricité est positive à hauteur de 2,7% du CA et ressort à 0,5 ME.

La société a lancé, durant l'hiver 2022-2023, son bonus sobriété afin de soutenir ses clients touchés par la hausse des prix de l'énergie. Ce défi sobriété (baisse de plus de 10% sa consommation hivernale donnant accès à un bonus de 50 euros) a permis de limiter les émissions carbone en générant une économie de 189 tonnes de CO2.

A ce titre, Mint a reconnu dans ses comptes du 1er semestre 2023 des avoirs pour un montant total de 0,5 ME. Sans l'effet du bonus sobriété, le taux de marge brute de l'activité de fourniture d'électricité s'élèverait à 5%. Le succès de cette mesure incitative, en ligne avec la vision éco-responsable de la Société, conduit Mint à renouveler ce dispositif d'économie pour l'hiver 2023 2024.

Marchés de gros et approvisionnement direct auprès de producteurs ENR

En lien avec son statut de responsable d'équilibre acquis en décembre 2022, Mint a augmenté sa quote-part de sourcing direct auprès des producteurs verts lui permettant d'envisager jusqu'à 15% des besoins prévisionnels de sa base client en 2023. Dans cette perspective, Mint a signé au 1er trimestre 2023 un PPA (Power Purchase Agreement) avec le producteur APEX Energies couvrant 35 centrales solaires pour une puissance totale de 11 MWc. Par ailleurs, la Société rappelle avoir signé un contrat avec Kallista Energy destiné à fournir à Mint l'électricité produite par son parc éolien de Brachy (Seine Maritime).

La Société a aussi pu sécuriser son développement grâce à des activités d'achat-revente d'énergie, acquise sur les marchés de gros ou en direct aux producteurs EN, lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de près 30 ME sur les marchés de gros. La marge brute de cette activité complémentaire non récurrente s'élève à 16,5 ME, matérialisant un taux de marge brute de l'activité de 55%. Ces revenus permettent à la société d'envisager sereinement la conquête de nouveaux clients et la poursuite de sa transformation vers un modèle rapprochant les clients finaux des sources de production d'énergie verte.

Maîtrise des coûts sur un marché en profonde évolution

Au global, la marge brute s'élève à 23,1 ME, soit 42% du chiffre d'affaires semestriel.

L'EBITDA s'élève à 18,5 ME, contre -3,8 ME au 1er semestre 2022 soit un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires de 33,7%. Cette évolution favorable de la rentabilité s'explique à la fois par les activités non récurrentes d'achat-revente sur les marchés de gros en marge de son activité historique ainsi que par la mise en oeuvre d'une discipline financière stricte quant à sa structure de coûts.

Le résultat net du semestre ressort à 15,2 ME, contre -4,7 ME au 30 juin 2022.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres de la société s'élèvent à 27,4 ME, intégrant le bénéfice de la période, contre 12,2 ME au 31 décembre 2022.

Au global, le niveau de trésorerie brute ressort à 95,7 ME au 30 juin 2023. La Société s'est acquittée post-clôture du paiement du complément de prix ARENH pour un montant net de 31,2 ME. Retraitée de cette dette exceptionnelle et des dettes financières (PGE et avances conditionnées), la trésorerie nette d'endettement au 30 juin 2023 ressort, quant à elle, à 29,4 ME.

Des atouts pour relever les nouveaux défis du marché de l'énergie

Au 2nd semestre 2023, le taux de marge brute devrait progressivement retrouver un niveau plus normatif avec la baisse des revenus liés aux activités d'achat-vente d'électricité sur les marchés de gros. Dans le prolongement de cette tendance, l'EBITDA devrait mécaniquement être en deçà du niveau enregistré au cours des 6 premiers mois de l'exercice avec une évolution du mix-produits en faveur de l'activité historique de fourniture d'électricité.

Les mois à venir vont permettre à Mint de poursuivre la transformation enclenchée en vue de s'adapter à une évolution en profondeur du secteur. Le marché devrait sensiblement évoluer au cours des prochaines années avec un nouveau market design attendu de la part du législateur européen ainsi qu'une nouvelle Loi sur l'Energie annoncée en France pour la fin de l'année 2023 assorti de nouvelles exigences et incitations en faveur d'un approvisionnement vert.

La transition d'un modèle reposant en partie sur le dispositif ARENH dont l'arrêt est programmé dès 2025 vers un modèle d'indépendance des fournisseurs d'énergie alternatifs fait également partie des questions prioritaires pour le secteur.

Dans ce contexte de reconfiguration profonde du marché de l'énergie, les priorités de la société sont claires :

- Renouer avec la conquête de nouveaux clients énergie 'BtoC' et fidéliser le parc existant ;

- Accélérer le développement d'offres destinées aux 'BtoB' avec une offre clé en main permettant aux professionnels de bénéficier de tarifs ajustés ;

- Capitaliser sur notre statut de Responsable d'Equilibre pour mieux acheter sur le marché SPOT en limitant les marges d'intermédiation et proposer des offres innovantes et personnalisées au plus près du besoin énergétique des consommateurs et agrégant production et consommation.