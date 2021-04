Mint : Le résultat net affiche une nette progression à 2 ME

(Boursier.com) — La société Mint (ex-Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, publie les résultats annuels pour l'exercice 2020. Ces résultats ressortent en nette progression grâce à une solide dynamique d'activité et des conditions d'achat de l'énergie exceptionnelles qui ont soutenu la forte progression de la marge brute.

Le chiffre d'affaires annuel 2020 s'élève à 84 ME (dont 20 ME de taxes énergie collectées) contre 45 ME en 2019 (dont 10 ME de taxes énergie collectées), en hausse de 87%. Hors taxes énergie collectées, la progression s'établit 85,4% avec un chiffre d'affaires de 64,2 ME.

Ce chiffre d'affaires est supérieur à celui initialement communiqué lors de la publication de l'activité annuelle 2020 en janvier (58,2 ME de chiffre d'affaires hors taxes collectées). Cette révision intègre en effet une évolution des méthodes de comptabilisation des flux Enedis permettant d'affecter à l'exercice de référence des revenus historiquement constatés sur l'exercice suivant.

Activité Energie : 120.000 clients Energie à fin décembre 2020

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 (hors taxes énergie) du pôle Energies a plus que doublé à 60,5 ME contre 30,1 ME à période équivalente en 2019. L'acquisition de nouveaux clients a été soutenue tout au long de l'année traduisant les bénéfices de l'intensification des efforts marketing et du positionnement de la marque combinant prix attractif, engagement éco-responsable et qualité de services.

Des atouts décisifs qui ont permis en 2020 à MINT d'être récompensée comme meilleur fournisseur d'électricité par Selectra et Capital. La croissance de l'année a également été portée par la hausse de la consommation des clients directement liée à la mise en oeuvre des mesures de confinement et aux restrictions de déplacement hors domicile.

Le chiffre d'affaires sur l'année des activités Télécom BtoC s'élève à 3,7 ME contre 4,5 ME au 31 décembre 2019, en repli de 16%. Le parc clients compte 17.000 abonnés avec une attrition limitée sur l'exercice.

Des résultats en forte progression soutenus par des conditions d'activité exceptionnelles

En 2020, Mint a bénéficié de conditions d'achat d'électricité exceptionnelles sur le premier semestre qui se sont traduites par une forte appréciation de la marge brute. Sur le second semestre, les tarifs de l'électricité ont subi une augmentation sensible qui est venue pondérer cette excellente performance. Au total, l'évolution reste très favorable avec une marge brute annuelle de 9,05 ME multipliée par 2,6 par rapport à 2019. Elle représente 14,1% du chiffre d'affaires de la période contre 10,9% au titre de l'exercice 2019.

L'EBITDA bénéficie mécaniquement de cette évolution très favorable. Il s'établit à 2,9 ME sur l'exercice contre 0,8 ME sur l'exercice 2019, multiplié par 3,6. Sur l'année les charges opérationnelles sont restées parfaitement maîtrisées. Les charges de communication et de marketing s'établissent à 2,6 ME représentant 4% de l'activité totale contre 2,6% en 2019. Les Charges de personnel ressortent, quant à elles, à près de 2,2 ME représentant 3,4% du chiffre d'affaires contre 4,5% en 2019.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 2,5 ME contre 0,1 ME en 2019.

Le résultat net affiche également une nette progression à 2 ME contre une perte de 0,35 ME à période comparable.

Une situation financière renforcée

MINT clôture l'exercice 2020 avec une situation financière renforcée lui permettant d'envisager sereinement la poursuite de son développement. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres s'établissent à près de 8,2 ME, contre 5,7 ME à fin 2019. La trésorerie nette ressort à 22 ME, contre 11 ME à fin 2019.

2021 : poursuite de la dynamique de conquête

2021 s'est ouvert avec une dynamique d'acquisition clients toujours soutenue. Au-delà des perspectives toujours très favorables dans l'électricité, l'activité de l'exercice profitera de la montée en puissance progressive de l'offre Gaz lancée au quatrième trimestre 2020.

MINT est ainsi pleinement confiant dans sa capacité à afficher un nouvel exercice de croissance.

En termes de résultats, l'évolution de la marge brute intégrera la hausse des prix d'achat de l'énergie initiée au cours des derniers mois. L'intensification des efforts d'acquisition clients se traduira, par ailleurs, un nouveau renforcement des dépenses marketing et commerciales ainsi que des équipes. Ces investissements nécessaires pour accompagner la croissance viendront également pondérer l'évolution des résultats de l'année.

Prochain rendez-vous Chiffres d'affaires semestriel 2021 : 30 juillet 2021.