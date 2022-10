Mint : le contexte est difficile

(Boursier.com) — Mint réalise, au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires en croissance, à 81,94 millions d'euros (hors toutes taxes), dont 6,2 ME de revente d'ARENH+ à EDF. Il est en hausse de +63% (50,18 ME HTT au 1er semestre 2021). Cette hausse de l'activité s'explique à la fois par l'acquisition du portefeuille de clients Planète Oui de la société Oui Energy, ainsi que par les revalorisations tarifaires indispensables pour faire face à la hausse des prix d'achat de l'énergie.

Le secteur de l'énergie traverse actuellement une crise multifactorielle sans précédent. Les marges de la société ressortent en repli sous l'effet de la hausse inédite des prix de l'énergie. La marge brute s'établit à 1,83 ME (2,17 ME au 1er semestre 2021).

L'Ebitda est en perte de -3,88 ME au 30 juin 2022 (-1,95 ME au 30 juin 2021).

Mint a également constaté une augmentation des provisions pour impayés. Elles représentent 3,5% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022 (1% au 1er semestre 2021). Cette évolution est une conséquence des hausses tarifaires successives indispensables pour permettre à la société de sauvegarder ses équilibres financiers sur un marché de l'énergie profondément bousculé.

Le résultat net du semestre ressort à -4,68 ME (-2,48 ME au 30 juin 2021).

Solide position financière

Mint dispose toujours d'une situation financière robuste. Ainsi au 30 juin, les capitaux propres de la société s'élèvent à 3,8 ME (6,5 MEUR au 30 juin 2021).

La société rappelle qu'elle a bénéficié d'un PGE de 8,7 ME au mois de novembre 2021. Fin juin 2022, la Société a souscrit un nouveau PGE "Résilience" de 5,1 ME. La société a en outre bénéficié d'une aide financière de 12 ME destinée à compenser la mise en place du gel tarifaire du TRVe établissant les prix de vente plafonnés pour les particuliers. Cette aide est présentée au passif du bilan au 30 juin 2022.

Au global, le niveau de trésorerie brute ressort à 36,3 ME au 30 juin 2022. La trésorerie nette d'endettement ressort à 10,5 ME.

Quel est le plan ?

Face à cette situation, Mint a mis en place un plan d'actions qui vise un retour à l'équilibre opérationnel avant la fin de l'exercice.

Ce plan d'actions comprend le passage d'une gestion déléguée à une gestion internalisée de la Responsabilité d'Equilibre à compter du 1er décembre. La dociété intègre ainsi une brique supplémentaire de la chaîne de valeur de la fourniture d'énergie. En complément, Mint intègre progressivement les moyens techniques permettant d'adresser le marché de la fourniture BtoB. Ces évolutions permettront d'analyser finement l'électricité produite et consommée par nos clients et prospects et ainsi leur proposer des offres innovantes et personnalisées à leurs besoins énergétiques (travaux d'économies d'énergie et garanties de performance, autoconsommation et revente d'énergie produite, flexibilisation de la consommation et valorisation de l'effacement).