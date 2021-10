Mint : la situation se tend mais les finances demeurent robustes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Mint au 1er semestre ressort à 65,7 millions d'euros, dont 15,5 ME de taxes collectées. Il est en hausse de 103% par rapport au 1er semestre 2020 (32,8 ME, dont 7,8 ME de taxes collectées). Cette hausse de l'activité reflète le succès croissant des offres auprès du public.

Les prix d'achat de l'électricité ont subi une hausse continue pesant mécaniquement sur la marge brute de l'exercice. La performance opérationnelle du semestre fait ainsi ressortir un excédent brut d'exploitation de -1,5 ME (+2,88 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat d'exploitation s'élève à -2 ME (+2,52 ME au 30 juin 2020). Le résultat d'exploitation intègre les provisions pour impayés qui restent stables en proportion du chiffre d'affaires, mais augmentent relativement à celui-ci.

Le résultat net du semestre ressort à -2,48 ME (+2,37 ME au 30 juin 2020).

Situation financière robuste

Sur un secteur faisant face à des difficultés conjoncturelles, Mint dispose d'une situation financière robuste. Elle devrait lui permettre de faire face à cette situation inédite. Au 30 juin 2021, le Groupe rappelle que ses capitaux propres sont de 6,5 ME intégrant l'impact de la perte opérationnelle actuelle (8 ME au 30 juin 2020). La trésorerie s'élève à 17,9 ME. La trésorerie nette d'endettement ressort à 17,7 ME.

Perspectives

Cette structure financière permet d'aborder sereinement la seconde partie de l'année qui sera marquée par une dégradation encore accrue des conditions d'achat de l'électricité et du gaz avec un impact mécanique attendu sur les résultats. Cet impact ne sera que partiellement compensé par les hausses de tarifs auprès des clients. Mint veillera néanmoins à préserver l'intérêt de ses clients sans sacrifier sa capacité de rebond, lorsque les conditions de marché seront plus favorables. La dynamique demeure toutefois intacte à moyen terme.