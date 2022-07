Mint : envisage d'augmenter ses prix avant la période hivernale

(Boursier.com) — Mint publie un chiffre d'affaires semestriel de 83,1 millions d'euros (dont 6,3 ME de taxes collectées) au 30 juin 2022, en hausse de 25% contre 65,8 ME (dont 15,6 ME de taxes collectées) au 30 juin 2021. L'évolution des taxes collectées reflète notamment la baisse de la CSPE de 22,5 euros/MWh à 0,5 euro/MWh à compter du 1er février 2022.

Hors Toutes Taxes (HTT), la croissance s'établit à 53% (76,8 ME au 1er semestre 2022 contre 50,2 ME sur la même période en 2021). Cette hausse de l'activité s'explique par les évolutions tarifaires appliquées successivement en décembre 2021, en février puis en mai 2022 et par la reprise de la marque Planète Oui et de son portefeuille de clients en mars 2022.

Perspectives

Contraint par la mécanique des prix de marché, les hausses de tarifs de vente passées au cours des derniers mois devraient permettre à la société d'afficher une résistance sans toutefois afficher un Ebitda semestriel positif.

Par conséquent, en l'absence d'améliorations d'ici l'hiver 2022-2023, Mint pourrait envisager le passage de nouvelles revalorisations tarifaires avant la période hivernale.

Mint rappelle qu'il dispose de tous les atouts pour sortir renforcé de cette crise :

- Un portefeuille d'offres basé sur les ENR qui répond aux attentes des consommateurs et aux évolutions réglementaires du marché et des solutions d'autoconsommation favorisant la sobriété énergétique,

- Une base clients solide qui reste attaché à la qualité du service offert par Mint et à la pertinence de ses solutions,

- Une situation financière qui reste robuste avec un niveau de trésorerie élevé.

La société rappelle qu'elle a bénéficié d'un PGE de 8,7 ME au mois de novembre 2021. Fin juin 2022, la société a souscrit un nouveau PGE Résilience de 5,1 ME. Ainsi, le niveau de trésorerie brute ressort à 36,8 ME au 30 juin 2022.