Mint : croissance de 70% du chiffre d'affaires en 2020

Mint : croissance de 70% du chiffre d'affaires en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mint publie un chiffre d'affaires annuel 2020 de 76,2 ME (dont 17,8 ME de taxes collectées, soit un chiffre d'affaires hors taxes directement liées à la vente d'énergie de 58,4 ME) en hausse de +70% contre 45 ME (dont 10 ME de taxes collectées) à fin 2019.

2021 : montée en puissance de l'offre gaz

Le Groupe a procédé en 2020 au renforcement de ses équipes IT et marketing avec l'embauche de 10 personnes et a renforcé ses dépenses commerciales destinées à soutenir le rythme d'acquisition de nouveaux clients en 2021. Cette relance des investissements s'inscrira dans les résultats de l'exercice 2020.

En 2021, le Groupe poursuivra sa dynamique de conquête en bénéficiant d'une notoriété bien installée avec des résultats qui pourraient toutefois être marqués par la hausse continue des prix de l'énergie (électricité et gaz) constatée depuis le second semestre 2020 et poursuivie en janvier 2021.

Après le lancement de son offre gaz en décembre dernier, Mint engagera en 2021, les investissements destinés à promouvoir cette nouvelle offre dont les bénéfices sont principalement attendus au cours des exercices suivants. Le Groupe entend également dynamiser son offre mobile en procédant aux investissements commerciaux et marketing initialement prévus en 2020 mais décalés en raison de la mobilisation du Groupe pour faire face à la hausse de l'activité.