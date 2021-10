Mint : confiance affichée

(Boursier.com) — La société Mint (ex Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, fait le point sur ses perspectives dans un contexte de hausse sans précédent des tarifs d'achats de l'énergie. Le groupe fait part d'une trésorerie nette à fin septembre de 26,7 ME et près de 100% des positions en électricité couvertes pour 2021.

Concernant 2021 justement, Mint est confiant quant à sa capacité à franchir les 100 ME de chiffres d'affaires hors toutes taxes. Les mesures prises au cours des dernières semaines devraient produire tous leurs effets sur novembre et décembre et permettre à Mint d'améliorer ses marges pour afficher un résultat d'exploitation proche de l'équilibre.

Cette période de crise est perçue comme une source d'opportunités pour demain. Mint structure un pôle de vente directe de travaux d'efficacité énergétique pour augmenter la valeur client et répondre à son engagement RSE en faveur d'une consommation plus sobre.

La solidité de l'actionnariat avec l'accueil récent d'EODEN et de sa vision de long terme permettent de renforcer la structure en faisant évoluer sa politique d'achat d'énergie verte et soutenir une croissance forte de la base clients. Dans cette perspective, forts de ses atouts, Mint sera plus attentif que jamais aux opportunités qui lui permettraient de consolider le marché des fournisseurs alternatifs.