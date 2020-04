Mint améliore fortement ses comptes en 2019

(Boursier.com) — La société Mint (ex-Budget Telecom) dégage pour 2019 une marge brute de 3,5 millions d'euros (1,5 ME à fin 2018), progressant tant en valeur absolue qu'en valeur relative. Elle représente désormais plus de 10% du chiffre d'affaires total (7% à période comparable).

L'Ebitda ressort à +0,8 ME en progression de +2,3 ME par rapport à 2018 où il était négatif à hauteur de -1,5 ME. La performance opérationnelle de l'exercice dépasse les attentes de la société qui anticipait un Ebitda autour de l'équilibre. Cette évolution favorable a été portée par le coût d'acquisition clients en baisse par rapport à 2018.

La masse salariale s'élève à 1,6 ME (1,4 ME à fin 2018). Elle représente moins de 5% du chiffre d'affaires (7% en 2018). Après amortissement et reprises des provisions, le résultat d'exploitation ressort proche de l'équilibre -0,1 ME (-1,9 ME à fin 2018).

Le résultat exceptionnel est négatif à hauteur de -0,5 ME constitué notamment de provisions pour dépréciation concernant des éléments non récurrents et non décaissables tels que la dépréciation de fichiers clients Télécom (0,3 ME). Au final, le résultat net est négatif à hauteur de -0,35 ME.

Une situation financière saine

Les fonds propres de la société sont en forte amélioration avec l'ouverture du capital à la Holding Gay, investisseur historiquement engagé sur le marché de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Cette augmentation de capital a permis de lever 3,2 ME venant renforcer les capitaux propres de la société qui ressortent à 5,6 ME au 31 décembre 2019 (2,3 ME à fin 2018).

La trésorerie nette de Mint est en forte progression à 11 ME (5,7 ME à période comparable). Cette amélioration de la situation financière confère à la société des moyens importants pour poursuivre son développement et lui offre des ressources largement suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité même dans un environnement économique incertain.

En dépit des mesures gouvernementales pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et des conséquences générales de cette crise, l'impact de la situation sanitaire sur l'organisation et l'activité de la société reste à ce jour limité. Le rythme d'acquisition clients sur le 1er trimestre a globalement été maintenu.