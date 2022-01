Mint : 100% des positions en électricité couvertes pour l'hiver 2021-2022

(Boursier.com) — Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, fait le point sur sa situation actuelle dans le contexte persistant de hausse des prix de l'énergie. 100% de couverture des besoins en électricité pour l'hiver 2021 2022

Face à la hausse généralisée des prix d'achat de l'électricité sur les marchés mondiaux, la problématique de l'approvisionnement des fournisseurs d'énergie est devenue centrale. Face à cet enjeu, Mint tient à faire savoir que la Société a obtenu une quantité d'ARENH exactement conforme à sa demande et que désormais l'intégralité de ses besoins en électricité pour l'hiver 2021-2022 sont couverts à 100%.

Une réduction du parc clients conforme aux projections

Après la mise en place des offres flexibles destinées à protéger la rentabilité des offres du Groupe, la Société a, comme annoncé en octobre 2021, fait face à une réduction de son parc clients. Ainsi, comme attendu, les révisions tarifaires mises en place par Mint et rendues nécessaires par l'évolution sans précédent des prix de l'énergie sont à l'origine du départ de certains clients. La mise en oeuvre de ces mesures devrait permettre au Groupe de stabiliser la taille de son parc d'abonnés fidèles à la marque Mint et à ses valeurs à hauteur de 110.000 clients.

Ces évolutions imposées par les conditions actuelles de marché ne remettent pas en question l'engagement continu et historique de la Société en termes de prix et de qualité de services tant en faveur du consommateur que de l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Dans cette perspective, malgré un contexte de marché qui pourrait rester exigeant, le Groupe entend relancer sa politique volontaire de conquête de clients à compter du second trimestre 2022.