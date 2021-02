Miliboo : une belle performance et de bonnes perspectives

(Boursier.com) — Miliboo publie son chiffre d'affaires au titre du 3è trimestre (période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021), et des 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021.

L'activité de Miliboo, sur ce trimestre, franchit un nouveau cap en atteignant 11,9 millions d'euros de revenus, en croissance organique de +41% par rapport à la même période l'an passé. Le 3e trimestre est traditionnellement le plus fort de l'année, et cette performance est d'autant plus remarquable que la base de comparaison était exigeante (pour rappel +33% de croissance au 3e trimestre 2019-2020). En France (86% de l'activité), Miliboo enregistre un chiffre d'affaires de 10,2 ME (7,3 ME au 3e trimestre 2019-2020), en hausse de +39%, tiré principalement par les ventes sur son site en propre. Les boutiques affichent une activité solide et résiliente malgré leur fermeture durant la quasi-intégralité du mois de novembre. A l'international les ventes s'établissent à 1,7 ME en progression de +49%.

Sur les 9 premiers mois 2020-2021, le chiffre d'affaires s'élève à 30,2 ME, en hausse de +34%. Cette performance provient à la fois d'un fort accroissement des volumes vendus, ainsi que d'un effet prix favorable, conséquence d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés des différentes gammes et d'actions promotionnelles limitées. Ainsi, la marge brute reste également très bien orientée sur ce trimestre.

Sur cette même période, le panier moyen est passé de 260 à 267 euros, en hausse de 2,7 points. Le trafic sur l'ensemble des sites Internet a progressé de +11%, atteignant 7,1 millions de VU, reflétant un bon taux de conversion des visites en chiffre d'affaires. En France, le volume des ventes des 9 premiers mois 2020-21 s'élève à 25,8 ME (+32%). Il a été principalement alimenté par les commandes réalisées sur le site Internet et par la bonne dynamique des boutiques qui ont enregistré une hausse sensible de leur activité. Les ventes à l'export, principalement l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ont progressé quant à elles de +45%.

Perspectives très favorables

Le début du 4ème trimestre voit la très bonne dynamique de croissance se poursuivre. La vigilance reste toujours portée sur la disponibilité de l'offre, compte tenu de tensions toujours existantes sur la chaîne logistique internationale. L'ensemble des unités de production des fournisseurs fonctionne à plein rendement.

Miliboo affirme ainsi sa confiance sur sa capacité à délivrer des résultats en forte progression en poursuivant l'optimisation de ses coûts opérationnels ainsi qu'en s'appuyant sur un budget publicitaire conséquent issu du partenariat media-for-equity signé avec le groupe M6 (TV/ Radio/ actifs digitaux) pour accompagner sa croissance sur les 15 prochains mois.