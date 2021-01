Miliboo : un résultat net dans le vert

Miliboo : un résultat net dans le vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020-21, le chiffre d'affaires de Miliboo s'est établi à un niveau record à 18,3 ME, en hausse de +30%. Cette progression provient d'une part du fort accroissement des volumes vendus. D'autre part elle s'appuie sur une croissance par les prix conséquence à la fois d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés et d'un moindre recours aux offres promotionnelles par rapport à la même période l'an passé.

Miliboo a enregistré un résultat d'exploitation positif de 0,3 ME pour la première fois depuis l'introduction en Bourse vs. une perte de 1,2 ME au S1 2019-2020.

De même, le résultat net est ressorti positif de 0,3 ME, à comparer à une perte de 1,1 ME sur la même période l'an passé.

Au 31 octobre 2020, la société était en position de trésorerie nette positive hors OCA de 0,7 ME.