Miliboo : un Ebitda attendu à plus de 1 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Miliboo réalise un chiffre d'affaires de 11 ME au 2ème trimestre 2023-2024, en recul de 0,7 ME par rapport au 2ème trimestre 2022-23, en rappelant que la base de comparaison était particulièrement élevée compte tenu de la forte progression enregistrée sur cette période lors de l'exercice précédent.

La France contribue pour 9,5 ME avec des évolutions similaires en boutiques et sur le site Internet. L'international représente 1,5 ME avec une croissance en Allemagne qui compense le recul conjoncturel des autres pays sur la période.

Malgré le ralentissement ponctuel constaté sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires semestriel ressort à 21,7 ME en hausse de 1,7%, constituant un nouveau record semestriel pour la Société malgré un marché de l'ameublement atone.

Principale priorité de Miliboo, le taux de marge brute ressort à un niveau historiquement élevé sur le semestre, sous l'effet de meilleures conditions d'achat, accompagné d'un pilotage rigoureux des offres.

Cette progression permettra ainsi une forte amélioration de la rentabilité opérationnelle semestrielle avec un EBITDA semestriel qui sera supérieur à +1 ME.