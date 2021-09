Miliboo : sous les 6 euros

(Boursier.com) — Miliboo recule de près de 4% ce vendredi à sous les 6 euros, à 5,95 euros, alors que le groupe a réalisé au 1er trimestre 2021-22 un chiffre d'affaires de 9 ME, soit un repli de 2,8%. Ce trimestre s'est déroulé dans un environnement de consommation plus normalisé dans le secteur du e-commerce et a été marqué par des retards de production et d'import entraînant des ruptures de disponibilité de produits.

En France, Miliboo a enregistré un retrait limité de son chiffre d'affaires, une évolution due au recul des ventes en Marketplaces tierces, stratégiquement ralenties car moins rentables.

En effet, sur les ventes en direct (site Internet en propre et boutiques) la croissance est bien orientée de +8%. La 3ème Milibootik ouverte début juillet rue de Rivoli à Paris n'a contribué que de façon encore marginale à cette croissance...

Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance est malgré tout repassé à l''achat' sur le dossier avec un objectif de cours de 9,42 euros.