Miliboo signe un partenariat commercial avec Fnac et Darty pour son canapé connecté

(Boursier.com) — Pour répondre à l'évolution permanente du secteur de l'habitat et des nouveaux usages dans un environnement toujours plus digital, Miliboo a développé depuis 2017 une gamme de mobilier connecté, conçue et designée en interne, au sein de sa filiale Miliboo Connected dédiée au Smart Home. Le dernier né de la gamme est le canapé connecté : smart sofa. Il a remporté le prix de l'innovation dans la catégorie Smart Home au CES 2019 et a généré depuis de nombreuses marques d'intérêt.

Imaginé par Guillaume Lachenal, le fondateur de Miliboo, et développé par une équipe interne d'ingénieurs, le canapé connecté est pensé comme un home cinéma 4D. Il fait vivre pour la première fois une expérience sensorielle totalement immersive aux usagers, grâce notamment à un système de vibration interactif de l'assise, un système son embarqué et un éclairage LED. Le smart sofa intègre les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d'Amazon et grâce à l'application Miliboo Connected, accessible en libre téléchargement, l'utilisateur peut également piloter l'intégralité de sa maison. Un chargeur à induction sans fil Qi est intégré dans l'accoudoir du canapé et permet à l'utilisateur de charger son smartphone sans bouger.

Partenariat commercial avec Fnac et Darty

Les équipes du Groupe Fnac Darty ont sélectionné l'an dernier le prototype au sein de l'édition 2019 de "l'appartement du futur" dans le cadre d'une expérience home cinéma 4D sensorielle. Après cette première collaboration réussie, Miliboo Connected et Fnac Darty ont noué un accord de distribution autour du lancement du canapé connecté, conçu et fabriqué en France chez l'un des partenaires fabricants de Miliboo.

Dans le cadre de cet accord, les enseignes Fnac et Darty proposent désormais le canapé connecté en avant-première sur leur site e-commerce, via les rubriques "Mobilier" et "Objets connectés". Les clients des deux enseignes pourront également retrouver dans un premier temps ce sofa innovant dans 6 magasins phares de leur réseau de distribution et le tester en magasin.