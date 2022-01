Miliboo : résultat net stable sur le premier semestre 2021/2022

(Boursier.com) — Miliboo maintient un niveau d'activité élevé au 1er semestre 2021-22 avec un chiffre d'affaires de 18,4 ME, légèrement supérieur à celui de l'an passé qui constituait une base de comparaison élevée.

Cette performance a été réalisée, dans un contexte d'un retour à un environnement commercial plus normalisé entre les ventes en magasin et en ligne. Le panier moyen sur le semestre s'établit à 301 Euros contre 267 Euros au 1er semestre 2020-21.

L'EBITDA comptable est de 0,6 ME vs. 0,5 ME à la même période l'an passé.

Le résultat d'exploitation est de 0,5 ME soit une progression de +78,4%.

Miliboo affiche un résultat net positif et stable par rapport au 1er semestre 2020-21, de 0,3 ME.

Les capitaux propres ressortent à 2,8 ME et la trésorerie nette est positive (hors OCA) à hauteur de 1,1 ME.

Miliboo entend poursuivre sa stratégie au 2nd semestre visant à maintenir un bon niveau de disponibilité de l'offre tout en restant attentive à l'évolution des incertitudes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement.