Miliboo : résultat net de 1,8 ME sur 2020/2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Miliboo a atteint un niveau record de 41 ME, en augmentation de +37% par rapport à l'année passée. Cette croissance s'illustre par la hausse des quantités vendues à +21,4% et une progression de 6% du panier moyen, qui s'établit désormais à 271 Euros.

Miliboo multiplie par 10 son Ebitda retraité, principal indicateur de performance opérationnelle suivi par la société, qui ressort à 5 ME, en progression de 4,5 ME.

Le résultat net est, pour la première fois depuis l'introduction en bourse, bénéficiaire de 1,8 ME. Il était déficitaire de 1,8 ME l'an passé.

À la clôture d'exercice, les capitaux propres sont positifs à 1,5 ME et la société est en position de trésorerie nette, hors Obligations Convertibles en Actions détenues par M6 pour 3,8 ME, de 5,1 ME.

Après cette année exceptionnelle, le niveau d'activité est bien plus modéré sur ce début d'exercice, de par une base de comparaison exigeante et un contexte de levée des restrictions sanitaires modifiant les comportements d'achats des consommateurs.

Par ailleurs tous les importateurs européens de produits manufacturés font face à une pénurie actuelle de containers.

Les fabricants locaux sont eux aussi impactés par des difficultés à s'approvisionner en matières premières.

La société fait ainsi face à des ruptures impactant son activité sur ce premier trimestre.