Miliboo propose des produits en version reconditionnée









(Boursier.com) — Miliboo met en place des actions concrètes comme la mise à disposition de produits reconditionnés. En redonnant vie à des produits destinés à des réseaux de déstockage, Miliboo dit répondre "à des enjeux écologiques et économiques en satisfaisant une volonté des clients de consommer autrement". Inspirée par le modèle de l'économie circulaire, Miliboo est l'une des premières marques à s'engager sur cette voie en proposant une autre façon de consommer l'ameublement. Avec son programme 'Reconditionné' qui donne une seconde vie aux meubles en les réintégrant dans le circuit commercial à des prix encore plus accessibles, Miliboo "contribue à la création d'un modèle plus vertueux en réduisant sensiblement son empreinte carbone".

Les 'Reconditionnés' de Miliboo concernent des produits neufs de sa gamme en provenance de retours, des stocks ou des showrooms, comprenant un défaut d'aspect mineur (petite rayure, léger impact...). Leur traitement est réalisé au siège de Miliboo, situé à Chavanod, près d'Annecy (74). Dès lors, l'équipe en charge des retours effectue les contrôles qualité et réparations nécessaires pour une remise en état complète des produits. Les meubles sont ensuite réemballés et stockés sur place, évitant ainsi des coûts et impacts supplémentaires liés au transport et au stockage. Le service est proposé en toute transparence sur le site miliboo.com : lorsque le client consulte un produit, si celui-ci existe en version 'reconditionné', un encart s'affiche pour le proposer à un prix plus bas. Il peut y avoir différents produits reconditionnés du même modèle et l'acheteur peut sélectionner celui qui lui convient le mieux en fonction du prix et du défaut. Une fois le produit placé dans le panier, le produit est réservé et l'acheteur dispose d'une heure pour finaliser sa commande. Au-delà, ce dernier est remis à disposition sur le site. Les 'Reconditionnés' bénéficient des mêmes conditions et des mêmes garanties que l'offre classique : toutes les promotions sont applicables sur ces produits et la livraison reste gratuite comme sur l'ensemble de l'offre Miliboo.

Guillaume Lachenal, PDG et fondateur de Miliboo, commente : "Nous sommes tout particulièrement sensibles aux problématiques environnementales et cette préoccupation fait partie de l'ADN de notre entreprise. À travers cette nouvelle offre, nous souhaitons aller au-delà de la démarche 'éco-mobilier' déjà en place depuis des années chez Miliboo. L'offre n'est pas encore exhaustive à date, mais elle va s'étoffer au fur et à mesure du traitement de nouveaux produits. Ce projet créateur d'emplois et de valeurs donnera d'ailleurs naissance à un atelier dédié au reconditionnement dans un bâtiment en cours de construction et attenant à notre siège social".