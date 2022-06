Miliboo : peu de réaction

(Boursier.com) — Miliboo campe sur les 3,31 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021-22 est ressorti 9,3 ME, en retrait de 14,1% en raison d'une conjoncture moins favorable pour la consommation des ménages et d'une base de comparaison particulièrement exigeante compte tenu du niveau d'activité très élevé enregistré à la même période l'an passé.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 39,2 ME, proche de celui de l'exercice précédent.

Miliboo se dit confiant dans sa capacité à délivrer un Ebitda 2021-22 bénéficiaire malgré l'impact des tensions inflationnistes sur la marge brute. Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a ajusté sa cible de 7,79 à 5,19 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.