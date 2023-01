Miliboo : perte de 2 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Miliboo a atteint un nouveau record semestriel en réalisant sur la période un chiffre d'affaires de 21,4 ME, en croissance de 16%.

L'EBITDA semestriel ressort à -1,6 ME, avec une perte essentiellement concentrée sur le 1er trimestre, le 2ème trimestre étant proche de l'équilibre grâce au bon niveau d'activité sur la période.

Après prise en compte du résultat financier du résultat exceptionnel, Miliboo affiche un résultat net semestriel négatif de -2 ME.

L'endettement financier net reste faible à 0,8 ME. Les capitaux propres sont de 3,9 ME renforcés à hauteur de 3,8 ME par l'augmentation de capital relative à la conversion des OCA détenue par le Groupe M6 en action en juillet dernier.

Dans un contexte économique toujours morose, Miliboo fait face au niveau de son activité à une base de comparaison exigeante sur le 3ème trimestre, mais qui sera nettement plus favorable au 4ème trimestre.

La société s'attache également à la bonne maitrise de ses autres coûts d'exploitation, afin de renouer rapidement avec une rentabilité opérationnelle positive.