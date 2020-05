Miliboo obtient un Prêt Garanti par l'Etat de 4,4 ME

(Boursier.com) — Face à la contraction des ventes dans les premières semaines de confinement et plus largement face à l'incertitude économique générée par l'expansion de la pandémie, Miliboo a sollicité l'octroi d'un prêt garanti par l'État (PGE). Ses principaux partenaires bancaires -Bpifrance, Société Générale, Banque Palatine, Banque Européenne du Crédit Mutuel, et Caisse d'Epargne- ont confirmé leur confiance dans les perspectives en octroyant un financement d'un montant total cumulé de 4,4 millions d'euros.

Ce PGE permet à Miliboo de sécuriser son activité dans un contexte de visibilité dégradée.

Le PGE s'intègre dans l'éventail de mesures adoptées par le gouvernement français dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du plan d'aide national de 110 milliards pour les sociétés, conformément aux arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement.

La société rappelle avoir bénéficié en début d'année de 2 emprunts moyens terme de 0,6 ME chacun auprès de Bpifrance et de Banque Populaire des Alpes afin de soutenir son développement. L'ensemble de ces financements, combinés au rebond des ventes sur avril, et qui se poursuit sur mai, renforcent significativement la trésorerie disponible de Miliboo qui s'élève à date à environ 8 ME.

Nous remercions nos partenaires bancaires de leur soutien et leur confiance renouvelée dans notre entreprise. Leur accompagnement nous permet d'être mieux armé face à l'incertitude générée par la situation sanitaire et les défis auxquels nous devrons faire face à l'avenir , commente Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo.

Quelles perspectives pour 2020 ?

A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel 2019-2020 (29,93 ME ; +30,3%), Miliboo en profite pour effectuer un point sur ses perspectives. Le groupe continue en effet d'observer en ce début d'exercice une croissance de ses ventes similaire à celle enregistrée au mois d'avril. La société dispose d'un niveau de stocks satisfaisant, et les deux boutiques ont rouvert leurs portes depuis le 11 mai. Toutes les mesures de précaution ont été prises afin d'accueillir les clients dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

En France, la société continuera de concentrer ses efforts avec un renouvellement bien engagé pour une durée de 2 ans de son partenariat avec M6, et ainsi continuer de bénéficier d'une couverture médiatique importante.

A l'international, Miliboo a décidé de rationaliser ses investissements marketing pour optimiser le retour sur investissement de ses campagnes et préserver ses marges.

La société poursuit en parallèle son travail d'optimisation de ses coûts opérationnels avec comme principal objectif l'amélioration de sa marge commerciale et l'atteinte, à terme, de l'équilibre opérationnel.