Miliboo mobilisé dans la lutte contre le Covid-19

(Boursier.com) — Miliboo se mobilise aux côtés de l'écosystème régional pour contribuer, en cette période de crise sanitaire inédite, à la lutte contre le coronavirus. Face aux besoins cruciaux divers en masques, visières, et autres matériels, les équipes Miliboo ont réfléchi aux moyens et actions qu'elles pouvaient mettre en place, à leur niveau, pour participer activement à l'élan d'entraide et de solidarité régionale dans la lutte face au Covid-19.

Après réflexion, pour une société comme Miliboo, le plus pertinent et efficace était de mettre à disposition ses stocks de tissus 100% coton. Ces tissus, de par leur composition, peuvent répondre aux besoins de fabrication de masques grand public dits alternatifs, éléments importants de protection de la population contre la propagation du virus. Après s'être rapprochées des institutions locales, les équipes Miliboo ont pris connaissance du projet 'Masques en tissus' mis en place par la Mairie d'Annecy, visant à la confection d'environ 130.000 masques. La ville, aidée par des associations, entreprises et particuliers, coordonne l'ensemble du projet, depuis la fabrication des maques, jusqu'à la collecte et la distribution.

Miliboo a souhaité contribuer à cette chaîne solidaire et a mis à disposition une cinquantaine de rouleaux de tissus 100% coton d'environ 50 mètres chacun. Les quantités proposées permettent la conception d'environ 5.000 masques, et peuvent ainsi couvrir une partie des besoins actuels et futurs de protection des habitants d'Annecy et sa région. À date, une partie du stock de Miliboo a été récupérée par la mairie d'Annecy, qui achemine ensuite la matière première vers d'autres acteurs tout aussi engagés qui, de leur côté, procèdent à sa transformation en précieux masques de protection pour lutter contre l'épidémie. La mairie procède ensuite à la distribution, en direct auprès de la population en fonction des besoins.

"En tant qu'acteur local implanté depuis plus de 15 ans à Annecy, Miliboo est fière de participer à cette incroyable chaîne solidaire régionale de lutte contre le Covid-19 auprès des institutions et d'autres acteurs, entreprises, associations et particuliers. Au-delà de la région, Miliboo apporte plus largement son soutien dans la lutte contre la propagation du Covid-19, en participant à d'autres initiatives aux côtés d'hôpitaux et associations", conclut le groupe.