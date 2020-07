Miliboo : le partenariat avec M6 est prolongé de 2 ans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Miliboo et le Groupe M6 annoncent la poursuite pour 2 années supplémentaires du partenariat de type media for equity.

La première année du partenariat a répondu aux objectifs et a confirmé le cocktail gagnant entre l'attractivité de l'offre produits de Miliboo en ameublement de la maison et la puissance du Groupe M6 en termes d'exposition publicitaire auprès de clients potentiels.

Portées par deux animateurs stars du Groupe M6, Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux, devenus ambassadeurs de la marque en 2019, les campagnes publicitaires, ont été de véritables succès. Elles ont permis d'accroître fortement la notoriété et l'image de Miliboo auprès du grand public et d'accélérer la croissance.

Tous les critères de performances ayant été atteints pour le renouvellement du partenariat, Miliboo et le Groupe M6 poursuivent leur collaboration pour 2 années supplémentaires avec toujours de fortes ambitions de croissance.

Miliboo disposera, à partir du mois de juillet 2020, d'une nouvelle enveloppe de 2,5 ME de budget publicitaire à répartir sur les chaînes TV, les radios et les actifs digitaux du Groupe M6 en France, sur les 2 prochaines années.