Miliboo : le Groupe M6 prend 21,4% du capital

(Boursier.com) — M6 entre au capital de Miliboo. Le groupe de médias prend une participation de 21,4% dans la marque digitale d'ameublement à la suite de la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA) dans le cadre du partenariat stratégique signé entre les deux entreprises en mars 2019.

Pendant 3 ans, le Groupe M6 a mis à disposition de Miliboo un volume d'espace publicitaire sur l'ensemble de ses médias (antennes TV, radio et digital) et a été rémunéré en contrepartie par des obligations convertibles en actions Miliboo d'une valeur totale de 3,75 ME. Ce partenariat avait été enrichie par l'arrivée de deux animateurs phares du Groupe M6, Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux, en tant qu'ambassadeurs de Miliboo. Un choix pertinent qui a pleinement donné satisfaction avec l'efficacité éprouvée de la publicité "drive to web" et un fort accroissement de la notoriété de la marque Miliboo auprès des consommateurs.

Durant ces 3 années, la mise en synergie des compétences au sein des équipes, dans une vision partagée, a permis de créer au-delà du partenariat une collaboration humaine et opérationnelle efficace, explique Miliboo. Ce dernier a ainsi opéré un véritable changement de dimension illustré par la forte progression du chiffre d'affaires qui est passé de 23 ME à la clôture de l'exercice 2018-19 à près de 40 ME en 2021-22, soit une croissance de +70% en 3 ans. Cette forte croissance s'est accompagnée d'un effet vertueux sur la rentabilité avec un seuil de rentabilité atteint puis dépassé sur les 2 derniers exercices.

C'est pourquoi, le Groupe M6 confirme aujourd'hui sa volonté de poursuivre la collaboration avec Miliboo en devenant un actionnaire de référence et a choisi de convertir en actions de la société l'intégralité de sa créance obligataire (principal et intérêts) au titre des OCA émises en 2019. Cette décision stratégique marque la forte confiance du Groupe M6 dans Miliboo ainsi que la proximité créée entre les équipes des deux Groupes.

Le Groupe M6 est convaincu de la capacité de Miliboo à poursuivre son développement et à continuer à prendre de nouvelles parts de marché grâce, entre autres, à son modèle phygital performant. De son côté, Miliboo continuera d'investir régulièrement dans la publicité avec le Groupe M6 pour appuyer son développement dans le cadre d'un budget publicitaire classique.

Cette opération se traduira par l'émission au profit de M6 Interactions qui détenait les OCA émises dans le cadre du partenariat media for equity de 1.483.213 actions nouvelles Miliboo, ce qui porte à 6.930.904 actions le nombre total d'actions Miliboo émises. Elle permet de renforcer les capitaux propres de Miliboo et de réduire son endettement de 3,75 ME. Sera proposé à M6 Interactions un siège au sein du Conseil d'administration de Miliboo, nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires de Miliboo à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale prévue en octobre 2022. Durant cet intervalle, M6 Interactions a été nommé en qualité de censeur au Conseil d'administration de Miliboo.