Miliboo : la croissance accélère

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre 2019-20 record à 6,5 ME, en hausse de +25,4%, l'activité du 2nd trimestre de Miliboo accélère et franchit un nouveau cap en atteignant 7,5 ME de chiffre d'affaires.

Ce niveau représente une croissance organique de +39,1% par rapport au 2nd trimestre 2018-19, lequel avait déjà marqué une progression de +22,1%. Cette nouvelle accélération des ventes confirme le rythme de croissance à deux chiffres enregistré par Miliboo depuis six trimestres consécutifs.

Cette performance porte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019-20 à 14,1 ME, en hausse de +32,4%. Elle provient à la fois d'un fort accroissement des volumes vendus, ainsi que d'un effet prix avec une augmentation du panier moyen qui s'établit à 258 Euros sur le semestre contre 245 Euros l'an passé.

La notoriété de notre marque progresse fortement et s'impose aujourd'hui de plus en plus parmi les incontournables du mobilier en France. Cette tendance va se poursuivre avec le maintien d'une visibilité publicitaire conséquente sur les mois à venir. Notre offre va encore se renforcer prochainement avec le lancement de la nouvelle gamme des Essentiels. Nous sommes confiants quant au maintien de notre dynamique de croissance sur le restant de l'exercice en cours , indique Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo.

Miliboo poursuit ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels avec comme principal objectif l'atteinte d'un Ebitda retraité à l'équilibre.