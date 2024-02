Miliboo : forte amélioration des résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Miliboo atteint un nouveau record à 21,7 ME en hausse de +1,7%.

Cette progression s'appuie sur la hausse du panier moyen, liée notamment au mix produit, qui compense la baisse des volumes de vente, de l'ordre de -12%, dans un marché de l'ameublement atone.

Le taux de marge brute, qui avait atteint un point bas au premier semestre 2022-23 en raison de la forte inflation ponctuelle des coûts d'approvisionnement, s'est nettement redressé à 60,9%, repassant au-dessus de la barre des 60% pour la première fois depuis 2020 dans un contexte plus normalisé.

Ce bon taux de marge brute s'est accompagné de la maîtrise des charges opérationnelles, notamment des coûts marketing qui ont diminué sur la période, générant un fort levier sur les résultats.

Miliboo renoue ainsi avec un EBITDA largement positif à 1,6 ME, supérieur de 3,2 ME à celui du 1er semestre 2022-23.

L'EBITDA ressort ainsi à 7,2% du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation progresse dans les mêmes proportions et s'élève à 1,4 ME.

Miliboo affiche un résultat net semestriel bénéficiaire de 1,2 ME.

La trésorerie nette se renforce à 1,5 ME vs 0,4 ME au 30 avril 2023, composée de 5,9 ME de trésorerie disponible et de 4,4 ME de dettes bancaires brutes au 30 octobre 2023.