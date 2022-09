Miliboo flambe avec le retour à la croissance

(Boursier.com) — Miliboo se distingue en cette fin de semaine avec un titre qui flambe de près de 10% à 3,33 euros. Le spécialiste du mobilier contemporain sur Internet a dégagé au 1er trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 9,6 ME, en progression de +6,7%. Si le 1er trimestre est traditionnellement le moins élevé de l'année en termes de chiffre d'affaires, l'activité a été portée par la croissance des volumes, permettant d'atténuer l'impact sur la marge brute du renchérissement des achats. Leurs coûts continuent d'être confrontés à des tensions inflationnistes et à l'évolution défavorable des devises, précise la société.

La société demeure vigilante sur le contrôle de ses coûts d'approvisionnement et la maîtrise de ses charges, principalement ses coûts marketing et de livraison dans ce contexte de tensions inflationnistes.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, affirme : "nous réalisons un chiffre d'affaires de 9,6 MEUR, soit le niveau le plus élevé de notre histoire pour un 1 er trimestre. Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle est réalisée dans une conjoncture inflationniste pesant sur le niveau de consommation des ménages".

Même si ce premier trimestre est un peu meilleur que prévu, la prudence reste de mise, explique GreenSome Finance, à l''achat' sur le titre avec un objectif ajusté de 5,19 à 5,15 euros.