Miliboo et Stéphane Plaza confirment la pertinence de leur collaboration









(Boursier.com) — Miliboo, la marque digitale d'ameublement, annonce le lancement du second opus de la gamme de mobilier design co-brandée "Miliboo & Stéphane Plaza", conçue au sein des bureaux de création Miliboo en Haute-Savoie.

Guillaume Lachenal, fondateur et président de Miliboo, explique : "Cette nouvelle collection confirme la pertinence de notre collaboration avec Stéphane Plaza après le lancement, en juin dernier, de la première gamme de mobilier Miliboo & Stéphane Plaza qui a remporté un véritable succès auprès des clients et du public. Nous sommes très fiers de présenter cette nouvelle collection née d'un travail sans relâche entre Stéphane Plaza et nos équipes design, pour tenir le calendrier ambitieux que nous nous étions fixés."

La conception et la commercialisation par Miliboo de meubles sous une marque commune "Miliboo & Stéphane Plaza" s'inscrit dans le cadre du contrat commercial signé en mars dernier entre Miliboo et Stéphane Plaza, devenu depuis ambassadeur de la marque. Guillaume Lachenal, fondateur de Miliboo, et l'animateur vedette du Groupe M6, annonçaient alors un projet commun inédit associant l'expertise de la marque en mobilier design et la connaissance "terrain" de Stéphane Plaza pour proposer des pièces de mobilier correspondant à de vrais projets et aspirations de vies des clients.

Dans cette collaboration, Stéphane Plaza est également devenu l'ambassadeur de Miliboo notamment dans les campagnes publicitaires de la marque diffusées sur les chaînes et les radios du Groupe M6. Ces campagnes lancées depuis l'été dernier, sont couronnées de succès. La notoriété de Miliboo s'est considérablement renforcée à travers cette exposition médiatique de grande ampleur, venant ainsi nourrir la croissance des ventes en ligne et en boutiques.

Alors que la première collection "Les Essentiels" était centrée en grande partie sur le salon et la salle à manger, le second opus s'est enrichi de nouveautés avec notamment des pièces pour meubler la chambre.

"Les Essentiels 2" comportent une quarantaine de références, dont l'identité se veut plus affirmée. Le côté pratique et la notion de confort ont été renforcés, et plus de 50% des pièces de la gamme sont désormais proposées "prémontées", améliorant ainsi qualité, confort et praticité...