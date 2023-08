Miliboo : en hausse après les annonces

(Boursier.com) — Miliboo monte de 3,2% ce jeudi à 2,26 euros, alors que Le chiffre d'affaires annuel du groupe est ressorti à 42,3 ME, en croissance de +8%. Cette performance, réalisée dans un marché pourtant peu favorable pour la consommation des ménages, provient à la fois des ventes réalisées sur le site Internet Miliboo et dans les boutiques. L'évolution est homogène entre la France et l'International. La France contribue pour 36,4 ME (+7,9% vs 2021-22) et représente 86,1% du chiffre d'affaires. À l'international, le chiffre d'affaires ressort à 5,9 ME en hausse de +8,7% avec une progression des ventes notamment en Italie et en Allemagne.

UN SECOND SEMESTRE RENTABLE QUI ATTENUE L'IMPACT SUR LES RÉSULTATS ANNUELS

Le taux de marge brute, qui avait atteint un point bas inédit au premier semestre (51,1%) en raison de la forte inflation des coûts d'approvisionnement (matières premières, fret, parité euro dollar), s'est nettement redressé au second semestre, à 57,8% pour atteindre un niveau similaire (et même en légère amélioration) à celui de 2021-22 (57,5%). Sur l'ensemble de l'exercice, ce taux ressort néanmoins en baisse de 3 points par rapport à l'exercice précédent, à 54,5%.

La remontée du taux de marge brute et la bonne maîtrise des charges ont permis de renouer au second semestre avec un EBITDA positif, à hauteur de +0,7 ME. Cette performance limite ainsi la perte annuelle d'EBITDA à -0,9 ME. Après prise en compte du résultat financier (-0,2 ME) et d'un résultat exceptionnel positif de 0,2 ME, Miliboo affiche un résultat net annuel négatif de -1,5 ME.

UNE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 5,7 ME

La consommation de trésorerie générée par l'activité a été limitée à 0,6 ME grâce notamment à l'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement. Les stocks sont en baisse sensible au 30 avril 2023 reflétant leur bonne rotation et la détente progressive sur les valeurs d'achats (en partie liée à la baisse du fret). Les flux liés aux investissements sont restés faibles à hauteur de 0,5 ME, principalement dédiés à des investissements sur la plate-forme informatique propriétaire. Le Groupe a procédé par ailleurs au remboursement de dettes bancaires à hauteur de 1,7 ME sur l'exercice.

La trésorerie disponible s'élevait à 5,7 ME au 30 avril et la société était en situation de trésorerie nette positive à 0,4 ME. Les capitaux propres ressortent à 4,4 ME renforcés à hauteur de 3,8 ME par l'augmentation de capital relative à la conversion des obligations détenues par le Groupe M6 en actions intervenue au début de l'exercice...

PERSPECTIVES 2023-2024

Dans une conjoncture toujours complexe, Miliboo entend poursuivre en 2023-24 sa trajectoire de croissance rentable engagée au second semestre 2022-23. Le Groupe vise ainsi une croissance modérée mais qualitative, avec une priorité toujours portée sur la restauration durable de la marge brute et la maîtrise des charges.

Prochain rendez-vous le 12 septembre 2023 (après bourse) avec le Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-23.