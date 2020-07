Miliboo : Ebitda positif sur le dernier exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019/2020 de Miliboo a augmenté de +30,3% par rapport à l'an passé et ressort à 29,9 ME.

L'Ebitda retraité progresse de 1 ME sur l'exercice, devenant ainsi bénéficiaire à hauteur de 0,5 ME avec la bonne maîtrise des charges opérationnelles.

Le résultat net publié est en perte de -1,8 ME Toutefois, il est impacté des charges non cash. Hors charges non décaissables, il serait légèrement positif...

A la clôture d'exercice, fin avril 2020, la trésorerie disponible était de 3,1 ME avec un endettement net ressortant à 3 ME.

La croissance constatée au mois d'avril (+54%) s'est amplifiée sur mai et juin. Sur ces deux premiers mois de l'exercice 2020-21, Miliboo a déjà quasiment réalisé le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019-2020.