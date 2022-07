Miliboo demeure bénéficiaire sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de Miliboo a démontré une bonne résistance dans un contexte de marché plus normalisé. Il s'établit à 39,2 millions d'euros, en retrait de -4% par rapport à l'année passée mais en hausse de +31% par rapport à l'exercice 2019-20.

La marge brute ressort à 22,5 ME en retrait de -13%, soit un taux de marge brute sur chiffre d'affaires de 57,5% (63,4% sur l'exercice passé) dans un contexte de tensions inflationnistes fortes sur les coûts d'achats de matières premières et d'import dont une partie a été répercutée sur les prix de ventes.

L'Ebitda retraité, principal indicateur de performance opérationnelle suivi par la société, ressort positif à 1,9 ME (5 ME sur l'exercice précédent). L'Ebitda comptable annuel est également bénéficiaire à 0,8 ME (1,9% du chiffre d'affaires) contre 3,1 ME l'année précédente.

Le résultat net après impôts est, pour la 2e année consécutive, bénéficiaire de 0,03 ME. Il était déficitaire de 1,8 ME sur l'exercice 2019-20.

Les flux liés aux activités d'investissements nets réalisés sur la période s'élèvent à 0,9 ME (1,1 ME sur l'exercice précédent) principalement consacrés à la boutique rue de Rivoli et à la construction d'une nouvelle plateforme informatique propriétaire. Miliboo est en position de trésorerie nette de 1,4 ME (hors Obligations Convertibles en Actions détenues par M6) et dispose d'une trésorerie disponible de 8,4 ME.

Les capitaux propres ressortent à 2 ME et seront renforcés à hauteur de 3,9 ME par la conversion par le Groupe M6 des obligations convertibles en action réalisée début juillet.

Perspectives 2022-23

Ce début d'exercice s'inscrit dans la continuité d'une année marquée par un retour à un environnement de consommation des ménages plus normatif et toujours impacté par les fortes tensions inflationnistes sur les coûts d'achats, d'imports et sur la chaîne d'approvisionnement.

Au cours des prochains mois, Miliboo réaffirme sa volonté de maintenir un niveau de disponibilité optimal de ses produits tout en restant attentif aux évolutions conjoncturelles afin de continuer sur une même trajectoire de croissance rentable.

La société compte poursuivre son travail de structuration et d'optimisation de ses coûts opérationnels et, pour accompagner son développement, investir régulièrement dans la publicité avec le Groupe M6 dans le cadre d'un budget publicitaire classique.

"Nous clôturons un exercice 2021-22 très satisfaisant après un exercice record en 2020-21. Le contexte était en effet beaucoup moins favorable cette année, avec la normalisation de la consommation en e-commerce après le boom enregistré pendant la crise sanitaire ainsi que la forte progression des tensions inflationnistes", commente Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo.