Miliboo : démarrage de la nouvelle plateforme logistique, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau

(Boursier.com) — Miliboo , la marque digitale d'ameublement design, annonce le démarrage de sa nouvelle plateforme logistique dénommée Milistock. De près de 20.000 m2, elle est située à Saint-Martin-de-Crau, dans le sud-est de la France.

Engagée dans une dynamique de croissance forte (+30% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020-2021), la société opérera son propre outil logistique, auparavant externalisé, pour accompagner sa croissance et disposer d'une capacité additionnelle sans inflation de coûts, tout en gagnant en flexibilité et en productivité. Cette nouvelle plateforme logistique va permettre à Miliboo de poursuivre sa dynamique de croissance de manière pérenne et de répondre aux variations de volume des stocks et taille des emballages liés aux spécificités du secteur de l'ameublement.

La transition avec l'outil logistique précédent de Fos-sur-Mer se déroule parfaitement, facilitée par le maintien du WMS propriétaire (système informatique de gestion d'entrepôt) et des procédures déjà mises en place précédemment , explique Miliboo. En effet, la nouvelle plateforme logistique embarque de plus des outils et infrastructures digitales innovants et performants pour optimiser la traçabilité des stocks et des produits, la gestion des informations et des flux, le contrôle et l'analyse, tels que PDA1 embarqués, tablettes et géolocalisation.

Avec Milistock, Miliboo pérennise son outil logistique en étant engagé depuis début janvier 2021, sur un bail ferme de 7 ans, extensible à 9 ans, assorti d'une franchise de loyer d'un an.

Avec Milistock, Miliboo se donne également les moyens d'aller plus loin dans sa démarche écoresponsable. Sa situation géographique et son organisation structurée permettent à Miliboo d'optimiser ses flux de transport et de limiter, à moyen terme, son empreinte carbone de manière significative. De plus, par le renforcement de sa présence dans la région, Miliboo s'engage durablement dans une démarche d'économie circulaire. La collaboration avec des filières innovantes et solidaires locales, visant à créer de la valeur et de l'emploi pour des personnes en réinsertion, permet une gestion vertueuse des retours via le recyclage des produits finis non exploités pour tendre vers le "zéro déchet".