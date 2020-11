Miliboo : croissance soutenue sur le premier semestre 2020/2021

Miliboo : croissance soutenue sur le premier semestre 2020/2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chez Miliboo, le 2ème trimestre 2020-2021 confirme la dynamique de croissance soutenue engagée au 1er trimestre, dans un contexte toujours favorable au développement de l'e-commerce.

Miliboo affiche un chiffre d'affaires sur ce deuxième trimestre 2020-21 de nouveau supérieur à 9 ME. La croissance organique ressort à +19,5% par rapport à la même période en 2019-2020, en rappelant que ce trimestre avait connu la plus forte croissance trimestrielle lors de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires réalisé, assorti du bon contrôle des charges, notamment publicitaires, et d'une évolution favorable de la marge brute devraient permettre à la société d'améliorer significativement sa profitabilité.

L'EBITDA retraité devrait être nettement bénéficiaire dès ce premier semestre 2020-2021 et le résultat d'exploitation serait positif.

Miliboo conserve un niveau de trésorerie disponible élevé d'environ 8 ME renforcée par 4,4 ME de Prêts Garantis par l'État accordés en avril et mai dernier...