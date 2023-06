Miliboo boucle l'exercice sur une croissance de 8%

(Boursier.com) — Miliboo réalise une performance solide sur le 4ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 10 ME en croissance de +7,5%. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 42,3 MEUR, en croissance de +8,0%.

Principal objectif du Groupe, le taux de marge brute a continué de se redresser au 4ème trimestre. "Cette progression permettra ainsi une amélioration de la rentabilité opérationnelle au second semestre", annonce la société qui ajoute que ses équipes restent mobilisées sur la gestion des charges et sur le pilotage au quotidien de la marge brute "dans un contexte exigeant et concurrentiel, afin d'assurer une trajectoire de croissance rentable".