Miliboo : bon démarrage du nouvel exercice fiscal

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023-24 de Miliboo ressort à 10,7 ME en hausse de +11,7% dans un contexte pourtant globalement peu favorable à la consommation des ménages.

La France a tiré la croissance avec un chiffre d'affaires de 9,3 ME en hausse de 13,3%. Miliboo continue de recueillir les fruits de l'augmentation de sa notoriété, de l'ajustement de sa politique tarifaire, et de son modèle phygital, avec une performance homogène entre les ventes réalisées sur Internet et en boutiques.

Les ventes hors de France atteignent 1,4 ME en légère progression de +1,6% toujours soutenues par la croissance en Italie et en Allemagne.