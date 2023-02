Miliboo : bien placé au palmarès des 500 Champions de la croissance

(Boursier.com) — Miliboo est présent pour la 4e année consécutive au palmarès des 500 "Champions de la croissance". Ce palmarès 2023 dévoile les 500 entreprises à forte croissance en France, c'est-à-dire les entreprises ayant réalisées les plus belles trajectoires de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2018 et 2021.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et Fondateur de Miliboo commente : "Avec une croissance de près de 20% en moyenne par an entre 2018 et 2021, nous sommes très fiers d'intégrer pour la 4e fois de suite ce palmarès des entreprises françaises les plus performantes, tous secteurs confondus. Cela démontre notre dynamisme et notre résilience lors des perturbations liées à la pandémie Covid-19. Cette performance est rendue possible grâce à l'implication des équipes. Elle traduit aussi la pertinence de notre modèle phygital ainsi que de nos choix stratégiques depuis plusieurs années. Le chiffre d'affaires semestriel de l'exercice en cours 2022-23 continue d'ailleurs de surperformer notre marché et ressort à 21,4 ME, en croissance de 16%, constituant un nouveau record semestriel pour notre société"