Miliboo annonce l'ouverture de sa troisième Milibootik

(Boursier.com) — Miliboo , la marque digitale d'ameublement, annonce l'ouverture de sa troisième Milibootik, qui vient s'ajouter au flagship de La Madeleine à Paris et à la boutique de Lyon.

Cette boutique sera située au 83bis rue de Rivoli dans le 1er arrondissement parisien et devrait ouvrir d'ici l'été 2021. Miliboo renforce ainsi sa visibilité dans la capitale avec l'ouverture d'un nouvel espace connecté de 464 m(2) situé au coeur d'une zone de chalandise premium en pleine évolution, où sont présentes de nombreuses enseignes de renommée internationale.

Précurseur en matière de digitalisation de ses points de vente, la société poursuit ainsi sa stratégie phygitale ciblée en s'appuyant sur le succès des deux premières boutiques qui ont permis de proposer une nouvelle expérience aux clients tout en générant un chiffre d'affaires additionnel.

Comme sur les précédentes ouvertures, Miliboo bénéficie de conditions financières attractives auprès du bailleur (participation aux travaux et franchises de loyers), ce qui devrait permettre à cette nouvelle boutique d'atteindre très rapidement son seuil de rentabilité, comme cela a été le cas pour les deux précédentes implantations.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente : "Avec l'ouverture de ce nouveau magasin, Miliboo s'implante dans un autre quartier parisien, central et à fort potentiel de croissance. Nous poursuivons notre stratégie d'expansion physique raisonnée qui s'appuie sur une distribution multicanale associant e-commerce et magasins connectés et sur la notoriété croissante de la marque. C'est, à nouveau, une très belle opportunité pour Miliboo, tant sur le plan commercial que financier avec un emplacement premium stratégique. Nous poursuivons plus que jamais le développement de notre modèle avec de fortes ambitions de croissance et de création de valeur pour les années à venir."

Prochain rendez-vous : Mercredi 26 mai 2021 (après bourse) avec le Chiffre d'affaires annuel 2020-21.