Miliboo accélère sur le made in France

(Boursier.com) — Miliboo , marque digitale d'ameublement, renforce son positionnement de marque éco-responsable en accélérant sur le made in France. La société enrichit ainsi considérablement sa gamme de produits 100% français, essentiellement canapés et assises, appelée à se développer et à se diversifier de manière durable dans les mois à venir. Miliboo intègre toujours plus, dans sa stratégie globale, sa vision d'un développement durable plus engagé avec notamment une fabrication 100% française pour une partie de ses produits. Miliboo travaille en collaboration avec des fabricants français pour développer essentiellement des canapés et des assises. Ses partenaires, situés en Bourgogne, offrent une situation géographique idéale en termes d'impact écologique, avec des circuits d'approvisionnement courts.

Ces derniers répondent aux critères de qualité que s'est fixée la marque aussi bien au niveau des matériaux, 100 % français, que du savoir-faire, également 'made in France'.

Miliboo propose aujourd'hui une trentaine de références de canapés 'made in France' différentes. La marque envisage de diversifier sa production française vers d'autres pièces de mobilier comme les chaises, tables ou rangements pour lesquelles le bois français et l'expertise hexagonale connaissent une forte croissance de la demande.

À travers tous ses engagements, Miliboo souhaite accompagner ses clients à agir pour demain en leur proposant un autre mode de consommation qui participe au maintien du dynamisme de l'industrie française et de son savoir-faire. Miliboo a lancé tout récemment la commercialisation de son premier canapé connecté, offrant une expérience 4D immersive, conçu et fabriqué au coeur de la France. "En alliant le meilleur de la Tech et du Design Miliboo ouvre d'autres perspectives au secteur du mobilier et de l'habitat", conclut fièrement le groupe.