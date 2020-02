Miliboo a maintenu sa croissance au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le distributeur de mobilier en ligne Miliboo se félicite d'avoir franchi un nouveau cap au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 en atteignant 8,5 ME de revenus, en croissance organique de 32,6% par rapport à la même période l'an passé.

Miliboo souligne que le 3ème trimestre est traditionnellement le plus fort de l'année et constitue une base de comparaison particulièrement exigeante. La France, dont le chiffre d'affaires s'élève à 7,3 ME en hausse de +36,4%, représentant près de 87% de l'activité du groupe, reste le moteur de cette croissance.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève à 22,6 ME, en hausse de +32,6%. Cette performance provient à la fois d'un fort accroissement des volumes vendus, ainsi que d'un effet prix favorable sur les 2nd et 3ème trimestres. Le panier moyen est passé à 260 euros sur les 9 premiers mois de l'exercice contre 245 euros à la même période l'an dernier. Les ventes à l'international (+13,5%) continuent de profiter d'une bonne dynamique en Allemagne et en Espagne, les deux principaux pays contributeurs à l'international.

Miliboo estime que son activité devrait continuer à bénéficier d'une enveloppe publicitaire importante restant à déployer, couplée aux dernières initiatives mises en place telles que le lancement de la gamme "Les Essentiels 2" en partenariat avec Stéphane Plaza en décembre, la commercialisation de pièces "made in France", ou encore le lancement récent de l'offre de produits reconditionnés.

La hausse des prix de vente et du panier moyen constatée sur les derniers mois devrait contribuer positivement à l'amélioration progressive de la marge commerciale de Miliboo qui indique poursuivre ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels avec comme principal objectif l'atteinte d'un EBITDA retraité à l'équilibre.

Miliboo suit bien sûr avec attention les évolutions de la crise sanitaire et de la reprise de la production industrielle en Chine, l'un de ses pays d'approvisionnement. L'ensemble des unités de production de ses fournisseurs dans les autres pays fonctionnent à plein rendement et l'activité se déroule actuellement normalement, soutenue par les stocks déjà constitués.