Miliboo : 270% de hausse depuis le mois de mars 2020

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020-21, le chiffre d'affaires de Miliboo s'est établi à un niveau record à 18,3 ME, en hausse de +30%. Cette progression provient d'une part du fort accroissement des volumes vendus. D'autre part elle s'appuie sur une croissance par les prix conséquence à la fois d'une demande accentuée sur les produits des segments les plus élevés et d'un moindre recours aux offres promotionnelles par rapport à la même période l'an passé.

Miliboo a enregistré un résultat d'exploitation positif de 0,3 ME pour la première fois depuis l'introduction en Bourse vs. une perte de 1,2 ME au S1 2019-2020. De même, le résultat net est ressorti positif de 0,3 ME, à comparer à une perte de 1,1 ME sur la même période l'an passé.

Au 31 octobre 2020, la société était en position de trésorerie nette positive hors OCA de 0,7 ME. GreenSome Finance a remonté sa cible de 4,14 à 5,16 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre souffle de 3% à 4,42 euros ce vendredi, après un parcours exceptionnel en bourse de Paris puisque la valeur a flambé de 270% depuis le mois de mars dernier !