Mila annonce avoir été sélectionnée par Ubisoft pour intégrer l'Ubisoft Entrepreneurs Lab'

(Boursier.com) — La start-up Mila, issue de l'École Polytechnique et pionnière des outils digitaux destinés à la rééducation des enfants présentant des troubles "dys" (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.) annonce avoir été sélectionnée par Ubisoft pour intégrer l'Ubisoft Entrepreneurs Lab,

En rejoignant ce programme, la start-up va poursuivre le développement de 'Mila-Learn', son jeu musical inédit en France fonctionnant sur tablette ou smartphone destiné à être utilisé de façon autonome par les familles dont les enfants ont des troubles spécifiques d'apprentissage et du langage (TSAL), tels que la dyslexie, qui concerne près de 7 millions de personnes en France.