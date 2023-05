Miko fait l'acquisition de PROCON GmbH

(Boursier.com) — Miko , le spécialiste du service café coté sur Euronext Brussels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de PROCON GmbH. PROCON GmbH, basée à Magdebourg (Allemagne), réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,5 million d'euros avec une dizaine d'employés. L'entreprise est depuis longtemps un distributeur de café Miko.

Elle propose à ses clients des machines à café et des distributeurs automatiques de petite et moyenne taille, en prêt ou en location. PROCON vise principalement le marché des bureaux.

L'entreprise prend également à coeur l'assistance technique et fournit tous les ingrédients nécessaires, en plus du café, du lait, du thé et du chocolat chaud.

Frans Van Tilborg, CEO du groupe Miko, a déclaré : "Miko possède déjà une filiale à part entière en Allemagne avec Miko Kaffee GmbH. Celle-ci est située à Nuremberg. En reprenant PROCON aujourd'hui, nous faisons un premier pas vers l'expansion de notre présence territoriale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à poursuivre le déploiement d'une organisation internationale de service café par le biais d'une croissance externe."