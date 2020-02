Microwave Vision : une bonne visibilité pour les prochains mois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'exercice 2019 a été marqué par une hausse très significative des revenus du Groupe Microwave Vision au second semestre. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre est de 27,9 millions d'euros (22 ME à la même période l'an dernier), en croissance significative de +27% à changes courants (+21,4% à changes constants).

Ce très bon niveau d'activité porte la croissance annuelle à +17%. MVG réalise ainsi un chiffre d'affaires annuel de 87,3 ME au 31 décembre 2019 (74,6 ME au 31 décembre 2018).

Prise de commandes record en 2019

Le Groupe Microwave Vision enregistre en 2019 un niveau de prises de commandes record, à 124,1 ME (78 ME en 2018), soit une hausse très significative de +59% (+52% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2018). Cette prise de commande intègre notamment le récent contrat de 6,6 ME gagné en fin d'année dans le domaine Aérospatiale/Défense pour la fourniture d'un système de mesure d'antennes de grandes dimensions destiné à la mise au point de satellites.

MVG aborde les prochains mois avec une très bonne visibilité sur la poursuite de sa croissance en 2020.