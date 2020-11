Microwave Vision : une bonne visibilité !

Crédit photo © Microwave

(Boursier.com) — Le Groupe Microwave Vision enregistre un chiffre d'affaires de 23,9 millions d'euros au 3è trimestre 2020, en hausse de +11,1% et de +14,5% à taux de change constant. Le Groupe conserve sur ce trimestre une bonne dynamique malgré la crise sanitaire mondiale qui ralentit certains projets.La croissance est notamment restée soutenue dans l'Aérospatiale - Défense.

Cette performance porte le chiffre d'affaires à 9 mois à 70 ME (59,4 ME au 30 septembre 2019), soit une croissance de +17,8% à taux de change courants (+17,8% à taux de change constant).

Sur le plan sectoriel, le secteur Aérospatiale/Défense contribue à hauteur de 55% du chiffre d'affaires. L'activité sur le secteur des Télécommunications civiles, plus sensible au contexte économique, est stable depuis le début de l'exercice et représente 45% au chiffre d'affaires.

Perspectives

La prise de commandes sur les 9 premiers mois de l'exercice s'élève à 88,7 ME. Cette performance commerciale est largement en phase avec les attentes du Groupe, bien qu'inférieure de -12,8% à change courant (-12,8% à change constant) au niveau exceptionnel historique enregistré en 2019 sur la même période.

Disposant d'une bonne visibilité, le groupe entend poursuivre sa dynamique de croissance au cours des prochains mois.