Microwave Vision : un cours de bourse multiplié par 2 en 2019 !

Microwave Vision : un cours de bourse multiplié par 2 en 2019 !









(Boursier.com) — Microwave Vision monte de 1,1% à 18,40 euros ce vendredi, après l'annonce de la fin de son programme de rachat d'actions qui avait été mis en oeuvre le 30 juillet 2019, conformément aux termes de l'autorisation de l'assemblée générale du 21 juin 2019.

Entre le 30 juillet et le 11 décembre, la société a acquis un total de 74.000 actions propres pour un prix moyen de 14,26 euros.

Le titre retrouve en bourse des niveaux oubliés depuis 2008 et affiche une performance de +100% sur 2019 !

MVG rappelle au passage les objectifs de ce programme :

- Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action MICROWAVE VISION GROUP par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation en vigueur,

- Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5% du capital de la société,

- Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

- Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- Mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur,

- Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 juin 2019 dans sa huitième résolution à caractère extraordinaire. Il est rappelé que le détail des opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat sont disponibles sur le site internet de la société...

Bon tempo !

Microwave Vision a confirmé dernièrement une accélération de sa croissance sur le troisième trimestre 2019, la saisonnalité étant cette année plus favorable au second semestre. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 21,5 ME, contre 17,5 ME au 3ème trimestre 2018, soit une hausse significative de +22,7%. A taux de change constant, la croissance est de +19,1%. Le chiffre d'affaires à 9 mois atteint 59,4 ME, en croissance de +12,8% (+8,3% à taux de change constant).

La prise de commandes du troisième trimestre 2019 a été significative (31,2 Me sur ce seul trimestre, soit une hausse de +60,8% à taux de change courants et +56,7% à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2018). Au total, le groupe a enregistré depuis le début de l'année 101,7 ME de prises de commandes, soit une hausse de +92,9% par rapport à la même période l'an dernier (+84,4% à taux de change constants).

Microwave Vision a indiqué au passage rester "parfaitement en ligne" avec ses objectifs de poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires annuel et d'amélioration progressive de son EBITDA.

Le groupe donne rendez-vous au marché le 26 février 2020 pour la publication de son chiffre d'affaires du 4ème trimestre...