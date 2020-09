Microwave Vision : signature du contrat d'acquisition par HLD Europe d'une participation majoritaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue des négociations exclusives annoncées le 30 juillet 2020 en vue de l'acquisition par HLD Europe, de la majorité du capital de Microwave Vision, les instances représentatives du personnel devant être consultées au sein du groupe ont rendu à l'unanimité un avis favorable, le 1er septembre 2020, sur ce projet de prise de contrôle.

En conséquence, Microwave Vision et HLD Europe annoncent la signature, le 10 septembre, du contrat d'acquisition par HLD Europe, au travers d'un véhicule dédié, de plusieurs blocs représentant un total de 55,56% du capital de Microwave Vision auprès de son actionnaire de référence EXIMIUM (holding d'investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, de Seventure Partners et de plusieurs actionnaires minoritaires, principalement dirigeants et salariés, au prix de 26 euros par action.

La réalisation du transfert des blocs reste soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir à la fin de l'année 2020.

Il est rappelé qu'à l'issue de ce transfert, le véhicule dédié d'HLD Europe déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions Microwave Vision non détenues, au prix unitaire de 26 euros, identique au prix des blocs cédés.