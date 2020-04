Microwave Vision : résultat net de 5,8 ME

(Boursier.com) — Au terme de cet exercice 2019, Microwave Vision enregistre un chiffre d'affaires de 87,4 ME en hausse de +17,1% à change courant et de +12,9% à change constant.

L'Ebitda publié ressort à 12,6 ME au 31 décembre 2019, soit une marge d'Ebitda de 14,4 contre 13,7 ME l'an dernier.

Hors IFRS 16 et IFRS 2, le résultat net est de 5,8 ME à fin décembre 2019.

A fin 2019, la société dispose d'une situation de trésorerie nette hors IFRS 16 de 17,9 ME contre 10 ME au 31 décembre 2018.

Microwave dispose d'un carnet de commandes qui atteint un plus haut historique à 110,1 ME au 1er janvier 2020 contre 73,4 ME l'an dernier, soit une hausse de +50% par rapport à l'an dernier.

Aucune commande n'a été annulée dans le contexte de crise sanitaire actuelle.