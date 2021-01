Microwave Vision : Rainbow Holding détient 55% du capital et recompose la gouvernance

(Boursier.com) — Rainbow Holding, une société contrôlée par HLD Europe, a acquis le 28 janvier plusieurs blocs représentant un total de 55,06% du capital de Microwave Vision auprès de son actionnaire de référence Eximium (holding d'investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, de Seventure Partners et de plusieurs actionnaires minoritaires, principalement dirigeants et salariés.

L'opération a été menée au prix de 26 euros par action, conformément aux communiqués du 10 septembre et du 30 décembre 2020.

L'investissement réalisé par HLD Europe témoigne de son intérêt et de sa confiance dans Microwave Vision et dans son équipe de direction, au vu de la renommée internationale et du savoir-faire de Microwave Vision dans ses métiers ainsi que de sa trajectoire de croissance continue depuis près de 25 ans. HLD Europe apportera dans ce cadre son expertise pour soutenir Microwave Vision dans son développement ainsi que dans sa politique de croissance externe.

Nouveau Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Microwave Vision a été recomposé le 28 janvier afin de refléter le nouvel actionnariat de la société.

Le Conseil a dans ce cadre pris acte de la démission de Sophie de Roux, Agnès Mestreau-Garreau, Gianni Barone, Olivier Gurs et Seventure Partners (représentée par Bruno Rivet), en leur qualité d'administrateurs, et de Louis Molis, en sa qualité de censeur.

Le Conseil d'administration de Microwave Vision se compose désormais des 7 administrateurs suivants :

- Philippe Garreau, Président-Directeur Général ;

- Cédric Chateau, William Drumain, Constance Laneque et HLD Conseils (dont le représentant permanent est Salim Helou), désignés à l'initiative de HLD Europe ;

- Marie-Cécile Matar et Philippe Lanternier, administrateurs indépendants.