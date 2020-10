Microwave Vision : nomination d'un expert indépendant dans le cadre de l'OPAS

(Boursier.com) — Farthouat Finance a été désigné en qualité d'expert indépendant par le Conseil d'administration de Microwave Vision. Cet expert est appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières d'une prochaine offre publique d'achat simplifiée (OPAS) qui serait suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire.

Rappelons que dans un communiqué commun en date du 10 septembre, Microwave Vision et HLD Europe ont annoncé la signature du contrat d'acquisition par HLD Europe, au travers d'un véhicule spécifique (dénommé Rainbow Holding) de plusieurs blocs représentant un total de 55,56% du capital de Microwave Vision auprès de son actionnaire de référence Eximium (holding d'investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, de Seventure Partners et de plusieurs actionnaires minoritaires, principalement dirigeants et salariés, au prix de 26 euros par action.

La réalisation du transfert des blocs reste soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir à la fin de l'année 2020.

Il est rappelé qu'à l'issue de ce transfert, Rainbow Holding déposera à titre obligatoire un projet d'OPAS sur le solde des actions Microwave Vision non détenues, au prix unitaire de 26 euros, identique au prix des blocs cédés.

Rainbow Holding a indiqué à Microwave Vision son intention de faire suivre cette OPAS, si les conditions sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire.

Dans la perspective du dépôt d'un projet d'OPAS par Rainbow Holding, le Conseil d'administration de Microwave Vision, réuni le 16 octobre, a formellement désigné, sur la recommandation d'un Comité Ad-hoc composé de 3 administrateurs (dont les 2 administrateurs indépendants), à savoir : Mme Marie-Cécile Matar, M, Philippe Lanternier et M. Philippe Garreau, Farthouat Finance, représenté par Mme Marie-Ange Farthouat, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'OPAS suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire.

Le Comité Ad-hoc assurera, pour le compte du Conseil d'administration de Microwave Vision, le suivi des travaux de l'expert indépendant dans le cadre prévu par la réglementation applicable.

Lorsque l'expert indépendant aura remis ses conclusions, le Comité Ad-hoc préparera les termes de l'avis motivé que devra rendre le Conseil d'administration de Microwave Vision.

Sur cette base, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, le Conseil d'administration de Microwave Vision se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'OPAS suivi, le cas échéant, d'un retrait obligatoire.