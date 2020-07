Microwave Vision : HLD Europe va lancer une offre publique à 26 euros

(Boursier.com) — HLD Europe est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, au travers d'un véhicule dédié, plusieurs blocs représentant un total d'environ 52,95% du capital de Microwave Vision, notamment auprès de son actionnaire de référence Eximium (holding d'investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, Seventure Partners et de plusieurs de ses dirigeants et salariés, au prix de 26 euros par action. Le prix valorise 100% du capital de Microwave à environ 170 millions d'euros. Ce prix extériorise des primes de 7,9% par rapport au dernier cours de clôture (le 29 juillet 2020) et de 11,2% et 41% par rapport aux cours moyens pondérés des 3 et 12 derniers mois. La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert de ces blocs pourra intervenir une fois achevées les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel applicables. La réalisation du transfert resterait soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir à la fin de l'année.

L'investissement réalisé par HLD Europe témoigne de son intérêt et de sa confiance dans MVG et dans son équipe de direction, au vu de la renommée internationale et du savoir-faire de MVG dans ses métiers ainsi que de sa trajectoire de croissance continue depuis près de 25 ans. HLD Europe apportera dans ce cadre son expertise pour soutenir MVG dans son développement ainsi que dans sa politique de croissance externe. Philippe Garreau continuera de diriger la société et apportera dans ce cadre sa participation dans MVG au véhicule dédié en question, aux côtés d'autres managers du groupe. Sous réserve de l'acquisition de ces blocs de contrôle, le véhicule dédié contrôlé par HLD Europe déposerait auprès de l'Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée à titre obligatoire sur le solde des actions au prix unitaire de 26 euros, identique au prix des blocs cédés.

Le conseil d'administration de Microwave réuni le 25 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de ce rapprochement, sans préjudice de l'examen de la documentation d'offre publique lorsque celle-ci serait rendue disponible et de l'avis motivé qu'il devrait rendre sur l'offre publique après obtention du rapport d'un expert indépendant en cas de réalisation de l'acquisition des blocs de contrôle. Dès sa nomination l'identité de l'expert et l'objet de sa mission feront l'objet d'une annonce publique. Le dépôt du projet d'offre publique devrait intervenir en fin d'année 2020.